Chord Gitar dan Video Emas Hantaran Arief ft Yolanda

Chord Gitar Sampek Tuwek MP3 Denny Caknan, Video Sampek Tuwek

Chord Gitar dan Video Semua Berlalu Via Vallen

Capo di fret 2

Intro C D G Em

Am D G

C D G Em

Am D G

.

G

berakhir sudah impian cinta

C

tinggalah puing puingnya

Am

mimpi yang indah tak jadi nyata

D G D

terkikis ombak menerpa

G

aku yang dulu engkau sayangi

C

mengapa kau tinggal pergi

Am

oh dimanakah janji yang suci

D G

yang katamu tak berbagi



Am

ku ingin kau mengerti

G

apa yang ku alami

C D G

takdir diriku harus melangkah jauh darimu..



Chorus

Em

andaikan aku boleh bertanya

G

apakah ada salah diriku

C D G

agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu

Em

tiada salah dirimu kasih

G

salah pada nasibku sendiri

C D G

karna tak punya emas permata hantaran cinta



Int. Em G C D G

Em G C D G



G

aku yang dulu engkau sayangi

C

mengapa kau tinggal pergi

Am

oh dimanakah janji yang suci

D G

yang katamu tak berbagi

Am

ku ingin kau mengerti

G

apa yang.. ku alami

C D G

takdir diriku harus melangkah jauh darimu

Chorus

Em

andaikan aku boleh bertanya

G

apakah ada salah diriku

C D G

agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu



Em

tiada salah dirimu kasih

G

salah pada nasibku sendiri

C D G

karna tak punya emas permata hantaran cinta



Ending Em G C D G

Em G C D G

