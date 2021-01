Chord Gitar dan Video Lagu Rindu Kerispatih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Lagu Rindu dinyanyikan Kerispatih.

**

Intro: C Am G C G

C Dm Em G

Bintang malam katakan padanya

Am Em Dm G

Aku ingin melukis sinarmu di hatinya

C Dm Em G

Embun pagi katakan padanya

F Em Dm G

Biar kudekap erat waktu dingin membelenggunya

Am Em F G

Tahukah engkau wahai langit

Am Em F G

Aku ingin bertemu membelai Wajahnya

Am Em F

Kan kupasang hiasan angkasa yang

Em Dm G

Terindah hanya untuk dirinya

Reff 1

C Dm Em G

Lagu rindu ini kuciptakan

Am Em F G

Hanya untuk bidadari hatiku tercinta

C Dm Em G

Walau hanya nada sederhana

F Em Dm F G C

Ijinkan kuungkap segenap rasa dan kerinduan

Int. C-G-Am G F G

Am G F

C-G-Am Em F Em

F C D E D A

Overtune :