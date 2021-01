Chord Gitar dan Video Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu Ratu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dinyanyikan Ratu.

Termasuk, video Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu di akhir tulisan ini.

Lagu Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dilengkapi lirik lagu Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dinyanyikan Ratu.

[Intro]

Am G Am

Am G Am



[Verse]

Am Em Am

Ku tatap dua bola.. mata mu

Dm G C

Tersirat apa yang kan terjadi

E E F E

Kau ingin pergi dari ku

Am

Meninggalkan semua kenangan

Am D

Menutup lembaran cerita

C G

Oh sayang ku aku tak mau..



Am Em Am

Ku tau semua akan berakhir

Dm G C

Tapi ku tak rela lepaskanmu

F E

Kau tanya mengapa aku

Am D

Tak ingin pergi darimu

C G

Dan mulut ku diam membisu..uu..



[Chorus]

C G

Salahkah bila diri ku..

Am A

Terlalu mencintai mu..

Dm C

Jangan tanyakan mengapa..

G G

Karna ku tak tahu..



C G

Akupun tak ingin bila..

Am A

Kau pergi tinggalkan aku..

Dm C

Masihkah ada hasrat mu..

G Am Em G Am

Tuk mencintaiku lagi..



[Verse]

Am Em Am

Apakah yang harus aku lakukan..

Dm G C

Tuk menarik perhatianmu lagi.. o ooh..

F E

Walaupun harus mengiba

Am D

Agar kau tetap disini

G G

Lihat aku duhai sayangku..uu..



[Chorus]

C G

Salahkah bila diri ku..

Am A

Terlalu mencintai mu..

Dm C

Jangan tanyakan mengapa..

G G

Karna ku tak tahu..



C G

Akupun tak ingin bila..

Am A

Kau pergi tinggalkan aku..

Dm C

Masihkah ada hasrat mu..

G C#

Tuk mencintaiku lagi





[Interlude]

C# A#m D#m B G#



[Chorus] (Overtune)

C# G#

Salahkah bila diri ku..

A#m Bb

Terlalu mencintai mu..

D#m C#

Jangan tanyakan mengapa..

G# G#

Karna ku tak tahu..



C# G#

Aku pun tak ingin bila..

A#m Bb

Kau pergi tinggalkan aku..

D#m C#

Masihkah ada hasrat mu..

B G# C#

Tuk mencintai ku lagi



[Chorus]

C# G#

Salahkah bila diri ku..

A#m Bb

Terlalu mencintai mu..

D#m C#

Jangan tanyakan mengapa..

G# G#

Karna ku tak tahu..



C# G#

Akupun tak ingin bila..

A#m Bb

Kau pergi tinggalkan aku..

D#m C#

Masihkah ada hasrat mu..

B G# A#m G# A#m

Tuk mencintai ku lagi, lagi..





[Outro]

A#m G# A#m

Berikut, video musik Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dalam chord Ratu.

Itulah, chord Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dinyanyikan Ratu serta video YouTube Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu.