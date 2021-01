Chord Gitar dan Video Introspeksi Slank

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Introspeksi dinyanyikan Slank.

[Intro]

Em B B C

wo oo ooo..

Em B B C

oh yeah…. hok!

Em

[Verse]

Em D Am Em

dunia butuh.. rehat sejenak..

C Bm Am Em

sementara ini.. sementara ini….

Em D Am Em

kita terlalu.. sering memaksa..

C Bm Am Em

kerakusan hati.. kerakusan hati….

[*]

C Bm

diamlah dulu..

Am Em

diam-diam di rumah saja..

C Bm C B B

coba introspeksi.. nanti pasti..

[Chorus]

Em D C B

baik lagi.. hiii.. baik lagi.. hiii..

Em D C B B

baik lagi.. hiii.. baik lagi.. hiii..

Em B B C Em B B C

introspeksi.. oh yeah….

[Interlude]

Em

Em D Am Em

dunia sedang.. merasa sakit..

C Bm

beban eksploitasi

Am Em

oh.. beban eksploitasi..

Berikut, video musik Introspeksi dalam chord Slank.

