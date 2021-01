Chord Gitar dan Video Kekasih Gelapku Ungu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Kekasih Gelapku dinyanyikan Ungu.

C F

Kumencintaimu Lebih dari Apapun

G C

Meskipun tiada satu orang pun yang tau

Am Dm

Kumencintaimu sedalam-dalam hatiku

G F C

Meskipun engkau hanya kekasih gelapku

Dm Am G

haa aa haa aa haa haa

C F

Yakinlah bahwa engkau adalah cintaku

G C

yang kucari s’lama ini dalam hidupku

Am Dm

dan hanya padamu kuberikan sisa cintaku

G F

yang panjang dalam hidupku

Dm F Dm

haa hidupku haa

C F

Kumencintaimu lebih dari apapun

G C

meskipun tiada satu orang pun yang tau

Am Dm

kumencintaimu sedalam dalam hatiku

G Fm G#

meskipun engkau hanya kekasih gelapku

Bb C

hoo uu ooo

Int. C F G C

Am Dm G A

wooooww

Bm Em

kumencintaimu sedalam dalam hatiku

A D A

meskipun engkau hanya kekasih gelapku

D G

mencintaimu lebih dari apapun

A D

Meskipun tiada satu orangpun yang tau

Bm Em

kumencintaimu sedalam dalam hatiku

A G A

meskipun engkau hanya kekasih gelapku

G A

kekasih gelapku

D

huuu…huu

Berikut, video musik Kekasih Gelapku dalam chord Ungu.

Itulah, chord Kekasih Gelapku dinyanyikan Ungu serta video YouTube Kekasih Gelapku.