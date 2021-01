Chord Gitar dan Video Kerinduan Ridho Rhoma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Kerinduan dinyanyikan Ridho Rhoma.

Termasuk, video Kerinduan di akhir tulisan ini.

Lagu Kerinduan MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Kerinduan dilengkapi lirik lagu Kerinduan dinyanyikan Ridho Rhoma.

Intro : C Em Am Bb G

C Em Am Bb G

.

C Em

Betapa hati rindu, pada dirimu

F C

Duhai kekasihku..

C Em

Segeralah kembali, pada diriku

F C

Duhai kekasihku..

.

Reff:

Em Am

Aku juga rindu

F C

Lincah manja, sikapmu

Em Am

Aku sudah rindu

F C

Kasih sayang… darimu..

.

#)

C Em

Semoga kita dapat, bertemu lagi

F C

Seperti dahulu

C Em

Supaya kita dapat, bercinta lagi

F C

Seperti dahulu..

.

Musik : Dm Em Dm Am

Dm Em Dm

Am F Am

G F C

.

C F

Gelisah..hati gelisah..

Bb G C

Sejak kepergianmu…hu..

C F

Tak sabar..hati tak sabar

Bb G C

Menanti kedatanganmu..

.

Em

Tenangkanlah hatimu

Am

Jangan gelisah

F C

Aku tahu kau menanti

Em

Sabarkanlah hatimu

Am

Sabarlah sayang

F C

Aku segera kembali

.

C Em

Betapa hati rindu, pada dirimu

F C

Duhai kekasihku..

C Em

Segeralah kembali, pada diriku

F C

Duhai kekasihku..

.

Reff:

Em Am

Aku juga rindu

F C

Lincah manja, sikapmu

Em Am

Aku sudah rindu

F C

Kasih sayang… darimu..

.

#)

C Em

Semoga kita dapat, bertemu lagi

F C

Seperti dahulu

C Em

Supaya kita dapat, bercinta lagi

F C

Seperti dahulu..

.

Outro : C

Berikut, video musik Kerinduan dalam chord Ridho Rhoma.

Itulah, chord Kerinduan dinyanyikan Ridho Rhoma serta video YouTube Kerinduan. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )