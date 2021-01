Chord Gitar dan Video Rayu Marion Jola

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Rayu dinyanyikan Marion Jola.

[Verse]

Dm Em Am

Bukan ku tak tersipu

Dm Em Am C

Bukan ku tak butuh kata kata

Dm Em Am

Tapi ku meragu

A# Am F Dm

Apa kau anggap cinta ini berbeda

Dm Em Am

Meskipun telah sempurna

Dm Em Am C

Cintamu bagai mimpi yang nyata

Dm Em Am

Kuingin hatiku

A#

Bertekuk lutut tak berdaya

G E

Terbunuh rayumu



[Chorus]

E A

Katakanlah

F#m

Buat ku membatu

D E

Tenang ku diam membisu

C#m F#m

Jangan buat ku berpaling

Bm E

Mencari cinta yang lain

A F#m

Oh pecahkan sunyimu

D C#

Meski kucinta kau dalam

F#m B

Hening

Bm

Kubutuh kata kata

E F A

Bunuhku dengan kata rayumu



[Bridge]

Bm C#m

Kuingin engkau tau

Bm C#m

Bukan hatiku tak cinta kamu

Bm C#m

Di dalam hatiku

G

Ku ucap indah manis cintaku

E

Tanpa kuberkata



[Interlude]

F Dm F Am

F Am F E

