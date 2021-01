Chord Gitar dan Video Yowes Modaro Aftershine ft Damara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Yowes Modaro dinyanyikan Aftershine ft Damara.

Termasuk, video Yowes Modaro di akhir tulisan ini.

Lagu Yowes Modaro MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Yowes Modaro dilengkapi lirik lagu Yowes Modaro dinyanyikan Aftershine ft Damara.

Intro : F G Em Am Dm G C

F

rino ing wayah wengi

G

aku eling kowe

C G/B

sek mbiyen ngancani

Am Dm

susah seneng dilakoni bebarengan

G C

tanpo terpikirkan akhire bubaran..

Int. F G C

F

atiku loro njobo njerone ambyar

G

nyawang sliramu

C G/B

andang nduwe gandengan

Am Dm

iki ati udu bahan nggo dolanan

G C G

aku trimo ngalah mugo kowe bungah..

Reff :

C

mbok yo tulung sadaro

G

ojo sepenak e dewe

Am

kiro-kiro ra tresno

Em

ora ko ngene carane