Lirik Lagu dan Video Ndas Gerih Dinyanyikan Denny Caknan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Ndas Gerih dinyanyikan Denny Caknan.

Serta, video Ndas Gerih di bagian bawah artikel ini.

• Chord Gitar dan Video Satru Denny Caknan Ft Happy Asmara

• Chord Gitar Sampek Tuwek MP3 Denny Caknan, Video Sampek Tuwek

Lagu Ndas Gerih MP3 juga bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, lirik Ndas Gerih dinyanyikan Denny Caknan.

jane aku ra pernah ngerti..

perasaanmu.. kepadaku..

tapi aku berusaha mencari

isi hati.. dari sikapmu..

yen pancen atimu kui iso tena..nan..

tak usahakno ning pelaminan..

kudu sabar ngadepi masalah kaha..nanku..

sing nerimo.. sing legowo..

lawuhku mie.. bancaan

blendrang tuntut gedang

ben gurih sengojo tak campur ndas gerih..

isuk kudu.. wis tangi

ngecong wedang kopi

ben aku semangat nggolekno.. rejeki..

tugasmu mung ning omah

aku tak sing nglakoni polah

uripmu semangatku.. sayangku padamu..

i will always i lap u..

yen pancen atimu kui iso tena..nan..

tak usahakno ning pelaminan..

kudu sabar ngadepi masalah kaha..nanku..

sing nerimo.. sing legowo..

lawuhku mie.. bancaan

blendrang tuntut gedang

ben gurih sengojo tak campur ndas gerih..

isuk kudu.. wis tangi

ngecong wedang kopi

ben aku semangat nggolekno rejeki..

lawuhku mie.. bancaan

blendrang tuntut gedang

ben gurih sengojo tak campur ndas gerih..

isuk kudu.. wis tangi

ngecong wedang kopi

ben aku semangat nggolekno.. rejeki..

tugasmu mung ning omah

aku tak sing nglakoni polah

uripmu semangatku.. sayangku padamu..

i will always i lap u..

i will always.. i lap u

Berikut, video musik Ndas Gerih dinyanyikan Denny Caknan.

Demikian, lirik lagu Ndas Gerih dinyanyikan Denny Caknan serta video YouTube Ndas Gerih. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )