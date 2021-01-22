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Lirik Lagu

Lirik Lagu dan Video Ya Ghayeb Dinyanyikan Nissa Sabyan

Simak, lirik lagu Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan. Serta, video Ya Ghayeb di bagian bawah artikel ini.

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Ilustrasi. Simak, lirik lagu Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan, serta, video Ya Ghayeb. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan.

Serta, video Ya Ghayeb di bagian bawah artikel ini.

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Lagu Ya Ghayeb MP3 juga bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, lirik Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan.

Ya ghayeb leih ma tes2al
A7babak elly y7eboonak
Ma ynamo el-leil le 3oyounak
Ana bafakkar feek

Teb3od 3anny w tensany
Me7tajak janby ter3any
Tnaseeny jrou7y w a7zany
Ana moshta2 le 3eneik

Ya 7abiby, la trou7 be3eed
Enta naseeby w be 2lby el-wa7eed
Enta elly fe alby wallah
Tefdak ed-denye kella [x2]

Berikut, video musik Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan.

Itulah, lirik lagu Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan, serta video Ya Ghayeb. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )

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Tribunlampung.co.id
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Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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