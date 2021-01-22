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Lirik Lagu dan Video Ya Ghayeb Dinyanyikan Nissa Sabyan
Simak, lirik lagu Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan. Serta, video Ya Ghayeb di bagian bawah artikel ini.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan.
Serta, video Ya Ghayeb di bagian bawah artikel ini.
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Lagu Ya Ghayeb MP3 juga bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.
Berikut, lirik Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan.
Ya ghayeb leih ma tes2al
A7babak elly y7eboonak
Ma ynamo el-leil le 3oyounak
Ana bafakkar feek
Teb3od 3anny w tensany
Me7tajak janby ter3any
Tnaseeny jrou7y w a7zany
Ana moshta2 le 3eneik
Ya 7abiby, la trou7 be3eed
Enta naseeby w be 2lby el-wa7eed
Enta elly fe alby wallah
Tefdak ed-denye kella [x2]
Berikut, video musik Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan.
Itulah, lirik lagu Ya Ghayeb dinyanyikan Nissa Sabyan, serta video Ya Ghayeb. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )
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