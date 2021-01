Chef Juna Dirawat di Rumah Sakit, Tak Bisa Rayakan Ultah Kekasih 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chef Juna Rorimpandey atau yang karib disapa Chef Juna tak bisa merayakan ulang tahun kekasihnya lantaran sedang dirawat di rumah sakit.

Kabar itu diketahui dari unggahan di Instagram Story @junarorimpandeyofficial.

Juna terlihat memberi ucapan selamat ulang tahun untuk kekasihnya, Citra Anidya.

Tak hanya memberi ucapan dan permintaan maaf, Juna juga menyematkan foto kecil di bagian ujung yang memperlihatkan tangannya dengan gelang pasien dan infus, disertai tagar #DAMNCOVID19.

"Happy belated Birthday @ncit90. Deeply sorry we can't be together," tulis Juna dikutip Jumat (22/1/2021).

"I'll get out fast, I promise. Miss You," tulisnya.

Unggahan dari Juna tersebut sempat dibalas kekasihnya yang mengatakan akan mengingat janji itu dan menunggu kepulangan Juna, disertai ucapan kerinduan.

"I'll keep your promise! Cepet pulang ya sayang. I just miss you," tulis Citra.

Tidak hanya ucapan dari Citra, Juna juga banyak mengunggah ucapan doa untuk kesembuhannya dari teman-temannya, salah satunya dari Chef Arnold.

"Speed recovery bro @junarorimpandey beat them like a bmf!Then we'll cheers over it like the usual," tulis chef Arnold.

