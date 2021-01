Chord Gitar dan Video Gaun Merah Sonia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Gaun Merah dinyanyikan Sonia.

Intro:

C Am Dm G

A Am A Am A Am

Am C

saat gerimis datang

G

membasahi gaun merahku

F -G

yang engkau berikan untukku

Am C

kini gaun merah ini

G

hanya menjadi saksi bisu

F

saat kau tinggalkan diriku

Dm Am

terbuai aku dalam mulut manismu

G

yang penuh dengan janji palsu

Am

seakan semuanya indah..

Dm Am

terpuruk aku di dalam lembah cinta

G

yang membuat mataku buta

C

kar'na diriku selama ini

E

tak tau dirimu mendua

Chorus :

A D

biarkan kubawa luka hatiku ini

E

dan tak akan aku sesali

A E

walaupun gerimis tak henti

A D

kini cukup sudah aku rasakan perih hati

E

dan ku tak mau terulang lagi

A E

walaupun cintaku bersemi

D A

pergilah kasih ku kuharap kau bahagia

E

dan biarkanlah cinta kita

A

hanyalah menjadi cerita