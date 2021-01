Lirik Lagu dan Video Life Goes On Dinyanyikan BTS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Life Goes On dinyanyikan BTS.

Eoneu nal sesangi meomchwosseo

Amureon yegodo hana eopsi

Bomeun gidarimeul mollaseo

Nunchi eopsi wabeoryeosseo

Baljagugi jiwojin geori

Yeogi neomeojyeoinneun na

Honja gane sigani

Mianhae maldo eopsi

Oneuldo biga naeril geot gata

Heumppeok jeojeobeoryeonne

Ajikdo meomchujil ana

Jeo meokgureumboda ppalli dallyeoga

Geureom doel jul aranneundе

Na gyeou saraminga bwa

Mopsi apeune

Sеsangiran nomi jun gamgi

Deokbune nulleoboneun meonji ssain doegamgi

Neomeojin chae cheonghaneun eotbakjaui chum

Gyeouri omyeon naeswija

Deo tteugeoun sum

Kkeuchi boiji ana

Chulguga itgin halkka

Bari ttejijil ana ana oh

Jamsi du nuneul gama

Yeogi nae soneul jaba

Jeo miraero daranaja

Like an echo in the forest

Haruga doraogetji

Amu ildo eopdan deusi

Yeah life goes on

Like an arrow in the blue sky

Tto haru deo naragaji

On my pillow, on my table

Yeah life goes on

Like this again

Berikut, video musik Life Goes On dinyanyikan BTS.