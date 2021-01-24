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Sosok Margin Wieheerm, Artis Keturunan Pakistan Calon Istri Ali Syakieb

Artis Ali Syakieb lamar Margin Wieheerm, Sabtu (23/1/2021). Siapa Margin Wieheerm?

zoom-inlihat foto Sosok Margin Wieheerm, Artis Keturunan Pakistan Calon Istri Ali Syakieb
INSTAGRAM/marginw
Margin Wieheerm dan Ali Syakieb. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ali Syakieb lamar Margin Wieheerm, Sabtu (23/1/2021).

Momen bahagianya keduanya pun beredarnya potret pertunangan mereka di media sosial.

Siapa Margin Wieheerm?

Calon istri Ali Syakieb itu merupakan artis cantik keturunan Pakistan.

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Margin dikenal membintangi sederet sinetron populer Tanah Air.

Ia diketahui telah menjalin hubungan dengan Ali sejak akhir 2019 lalu.

Dikutip dari berbagai sumber, inilah profil Margin Wieheerm selengkapnya.

Biodata

Margin Wieheerm memiliki nama asli Margin Winaya Hermawan.

Ia lahir di Bandung pada 8 Juli 2000.

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Margin Wieheerm
artis Margin Wieheerm
biodata Margin Wieheerm
Tribunlampung.co.id
Ali Syakieb
Kabar Artis
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Editor: taryono
Sumber: TribunStyle.com
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