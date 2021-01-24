Kabar Artis
Sosok Margin Wieheerm, Artis Keturunan Pakistan Calon Istri Ali Syakieb
Artis Ali Syakieb lamar Margin Wieheerm, Sabtu (23/1/2021). Siapa Margin Wieheerm?
INSTAGRAM/marginw
Margin Wieheerm dan Ali Syakieb.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ali Syakieb lamar Margin Wieheerm, Sabtu (23/1/2021).
Momen bahagianya keduanya pun beredarnya potret pertunangan mereka di media sosial.
Siapa Margin Wieheerm?
Calon istri Ali Syakieb itu merupakan artis cantik keturunan Pakistan.
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Margin dikenal membintangi sederet sinetron populer Tanah Air.
Ia diketahui telah menjalin hubungan dengan Ali sejak akhir 2019 lalu.
Dikutip dari berbagai sumber, inilah profil Margin Wieheerm selengkapnya.
Biodata
Margin Wieheerm memiliki nama asli Margin Winaya Hermawan.
Ia lahir di Bandung pada 8 Juli 2000.
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Ali Syakieb
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Editor: taryono
Sumber: TribunStyle.com