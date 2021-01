Chord Gitar dan Video Perlahan Guyon Waton

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Perlahan dinyanyikan Guyon Waton.

Termasuk, video Perlahan di akhir tulisan ini.

• Chord Gitar dan Video Menepi Guyon Waton

• Download Lagu MP3 Ora Masalah Guyon Waton, Streaming MP3 Ora Masalah

Lagu Perlahan MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Perlahan dilengkapi lirik lagu Perlahan dinyanyikan Guyon Waton.

[Intro]

C

F G Em Am

Dm G

[Verse]

C G Am G

Memang salahku

F C

Terlalu dingin denganmu

Dm G

Terlalu mendiamkanmu

C G Am G

Kau yang.. selalu..

F

Memperhatikanku

Fm G

Dan sebenarnya aku juga begitu..

F Em Am

Maafkanku.. yang selalu membuatmu

Dm

Terlalu lama menunggu..

F

Hingga akhirnya

G C

Kau pergi tinggalkan aku..

[Chorus]

F

Perlahan engkaupun

G Em Am

Menjauh dari diriku

Dm G C

Melupakan semua yang tlah terjadi..

F G

Jika harus meninggalkan

Em Am

Diriku untuknya

Dm G C

Tak rela... kau dengannya..

[Instrumental]

F G Em Am

Dm G C

F G Em Am

Dm G C G

[Verse]

C G Am Em

Memang salahku..

F Em

Terlalu dingin denganmu..

Dm G

Terlalu mendiamkanmu

C G Am Em

Kau yang selalu..

F

Memperhatikanku..

Fm G

Dan sebenarnya aku juga begitu..

F Em Am

Maafkanku.. yang selalu membuatmu

B

Terlalu lama menunggu..

F

Hingga akhirnya

G C

Kau pergi tinggalkan aku..

[Chorus]

F

Perlahan engkaupun

G Em Am

Menjauh dari diriku

Dm G C

Melupakan semua yang tlah terjadi..

F G

Jika harus meninggalkan

Em Am

Diriku untuknya

Dm G

Tak rela...

G# C#

F#

Perlahan engkaupun

G# Fm A#m

Menjauh dari diriku

D#m G# C#

Melupakan semua yang tlah terjadi..

F# G#

Jika harus meninggalkan

Fm A#m

Diriku untuknya

C#m G# C#

Tak rela... kau dengannya..

[Outro]

C# F# G# C#

Berikut, video musik Perlahan dalam chord Guyon Waton.

Itulah, chord Perlahan dinyanyikan Guyon Waton serta video YouTube Perlahan. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )