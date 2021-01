Chord Gitar dan Video Dalan Liyane Hendra Kumbara MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.

Termasuk, video Dalan Liyane di akhir tulisan ini.

Lagu Dalan Liyane MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Dalan Liyane dilengkapi lirik lagu Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.

Intro : F..G..C Em Am -A

Dm..G..C..

.

C G C

... Sopo seng kuat nandang kahanan

Am A Dm

sopo seng ora kroso kelangan

F G Em

ditinggal pas sayang sayange

A Dm

pas lagi jeru jerune

G C

kowe milih dalan liyane..

Int. Fm C

C

Sopo seng kuat ditinggal lungo

Am A Dm

sopo seng atine ora loro

F G Em

kenangan sing wis tak lakoni

A Dm

tak simpen neng njero ati

G C

dewe wes ra dadi siji..

Reff: