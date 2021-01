Chord Gitar dan Video Salam Tresno Happy Asmara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Salam Tresno dinyanyikan Happy Asmara.

Termasuk, video Salam Tresno di akhir tulisan ini.

• Lirik dan Video Bahagiamu Happy Asmara, Lagu Dangdut Terpopuler YouTube

• Video Satru Denny Caknan ft Happy Asmara, Lagu Denny Caknan Terbaru 2021

Lagu Salam Tresno MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Salam Tresno dilengkapi lirik lagu Salam Tresno dinyanyikan Happy Asmara.

Am Em

sumilir . . angin wengi

F C

kang tumetes . .

Am D

anambahi kangenku

Am E

sangsoyo gedi . .

Am Em

titipan . . rindu iki

F C

sangsoyo akeh

Dm E

amung biso dedungo

F E

angenku nggo kowe . . ee . .

Am Em

sliramu . . siji . .

F C

tresnoku yo mung siji

Dm E

tak simpen lan tak jogo

Am

tekane mati . .

E Am Em

pa . . nyuwunku . . kanggo riko

F C

njogo tresno nisun

Dm E

sayang . . aku tulus

F E

tresno sliramu . . huu . .

Reff :

Am Em

tresno ra bakal ilang

F C

kangen sangsoyo mbekas

Am Em

tembang rindu kanggo riko

F C

janji suci tekaning pati . .

Am Em

salam tresno dijogo

F C

senadyan adoh panggonanmu

Am Em

sumpah tulus kanggo riko

F D Am

salam rindu ning sliramu . .