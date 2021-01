Chord Gitar Tepung Kanji / Aku Ra Mundur

Chord gitar Tepung Kanji dan Lirik Lagu Tepung Kanji (Aku Ra Mundur)

Intro : Am Em F G C Em

Am Em F G C

C Em

mas.. aku pingin cerito

Am Em

tentang kita berdua

F C

wong tuoku ora setuju

Dm G

yen kowe lan aku bersatu..

C Em

kondomu marang aku

Am Em

kuwe bakal berjuang

F C

pengengatku marang sliramu

Dm G C

ojo sampek.. salah dalan..

Reff :

C -Bm Am

aku ra mundur dik

Em

teguh atimu

F

masio sandaya

G Am

ra ngerestuiku..

Am

koyo tepung kanji

Em

nong nduwur mejo

F

yen Gusti ngrestui

G C

wong tuo biso opo..

(Tribunlampung.co.id)