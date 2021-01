Artis Maruli Tampubolon Kembali Muncul Di New York Time Square Berkat Single Never Stand Alone.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagi, Wajah Artis Maruli Tampubolon kembali muncul di New York Time Square.

Sebelumnya wajahnya sempat menghiasi tempat yang sama di bulan Desember lalu.

Wajah Maruli Tampubolon muncul lagi berkat lagu terbarunya yang berjudul 'Never Stand Alone' membuat wajahnya berada di negeri Paman Sam.

"Here we go again! Thomson Reuters 23 January 2021, New York Time Square Beibeeehh!!," tulis Maruli Tambulon di Instagramnya, dikutip Tribunnews.com, Senin (25/1/2021).

"Jangan pernah menyerah untuk berkarya dan membawa nama harum Bangsa sampai ke Negeri Paman Sam!! Terimakasih semua saudaraku yang slalu support," lanjutnya.

Melalui single barunya yang berjudul 'Never Stand Alone', Maruli Tampubolon kenalkan Bhineka Tunggal Ika ke warga dunia.

Ditengah situasi sosial dan ekonomi dunia yang tak menentu, energi positif tentang kedamaian dan kemanusiaan coba dibangkitkan oleh Maruli.