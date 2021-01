Chord Gitar dan Video Ayah Peterpan ft Candil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Ayah dinyanyikan Peterpan ft Candil.

Termasuk, video Ayah di akhir tulisan ini.

Lagu Ayah MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Ayah dilengkapi lirik lagu Ayah dinyanyikan Peterpan ft Candil.

[intro] C F G C F

C F G C

Dimana akan kucari

C F

Aku menangis seorang diri

C F

Hatiku selalu ingin bertemu

G C

Untukmu aku bernyanyi

[Chorus]

F G

Untuk ayah tercinta

C Em F

Aku ingin bernyanyi

G C

Walau air mata dipipiku

F G

Ayah Dengarkanlah

C Em F

Aku ingin berjumpa

G C G

Walau hanya dalam mimpi

C F G C

Lihatlah hari berganti

C F

Namun tiada seindah dulu

C F

Datanglah aku ingin bertemu

G C

Denganmu aku bernyanyi

[chorus]

F G

Untuk ayah tercinta

C Em F

Aku ingin bernyanyi

G C

Walau air mata dipipiku

F G

Ayah Dengarkanlah

C Em F

Aku ingin berjumpa

G C G

Walau hanya dalam mimpi

Berikut, video musik Ayah dalam chord Peterpan ft Candil.

Itulah, chord Ayah dinyanyikan Peterpan ft Candil serta video YouTube Ayah. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )