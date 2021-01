Chord Gitar dan Video Harusnya Aku Armada

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Harusnya Aku dinyanyikan Armada.

Termasuk, video Harusnya Aku di akhir tulisan ini.

Lagu Harusnya Aku MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Harusnya Aku dilengkapi lirik lagu Harusnya Aku dinyanyikan Armada.

Intro : C..F..Dm G C….

C..F..Dm G C….

C

Ku tak bahagia..

F

melihat kau bahagia dengannya

Dm

aku terluka

G C

..tak bisa dapatkan kau sepenuhnya

C

Aku terluka..

F

melihat kau bermesraan dengannya

Dm

ku tak bahagia

G C

..melihat kau bahagia..

Reff :

F G

Harusnya aku yang di sana

Em Am

dampingimu dan bukan dia

Dm G

harusnya aku yang kau cinta

C

dan bukan dia..

F G

Harusnya kau tahu bahwa

Em Am

cintaku lebih darinya

Dm G

harusnya yang kau pilih

C

bukan dia..

C

Ku tak bahagia..

F

melihat kau bahagia dengannya

Dm

ku tak bahagia

G C

..melihat kau bahagia..

Reff :

F G

Harusnya aku yang disana

Em Am

dampingimu dan bukan dia

Dm G

harusnya aku yang kau cinta

C

dan bukan dia..