Chord Gitar dan Video Penantian Armada

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Penantian dinyanyikan Armada.

Termasuk, video Penantian di akhir tulisan ini.

Lagu Penantian MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Penantian dilengkapi lirik lagu Katakan Saja dinyanyikan Armada.

Am G C

Temukan dia untuk ku

Am G C

pulangkan dia pada ku

Dm C G Dm C G

tunjukkan jalan pada nya bahwa ku tetap di sini

Am G C Am G C

temukan dia untuk ku pulangkan dia pada ku

Dm C G Dm C G F Em

tunjukkan jalan pada nya bahwa ku tetapdisini untuknya.

Dm E Am A

berharap dia kembali pulang untukku.

Dm G C

penantian ini teramatlah panjang

F Dm E Am A

coba kau rasakan, sayang, letihku di ujung jalan.

Dm G C

dia menghilang membawa semua kenangan

F Dm E Am

terindah yang ku rasakan saat bersamanya, sayang

F -Em Dm Dm -E F -Em Dm Dm -E

Dm G C

penantian ini teramatlah panjang

F Dm E Am A

coba kau rasakan, sayang, letihku di ujung jalan.

Dm G C

dia menghilang membawa semua kenangan

F Dm E Am

terindah yang ku rasakan saat bersamanya, sayang

Dm E Am

hatiku pilu oh sepilu-pilu nya

Berikut, video musik Penantian dalam chord Armada.

Itulah, chord Penantian dinyanyikan Armada serta video YouTube Penantian.