Chord Gitar serta Video Cintaku Takkan Berubah Anie Carera

chord Cintaku Takkan Berubah dinyanyikan Anie Carera.

video Cintaku Takkan Berubah

Lagu Cintaku Takkan Berubah MP3

chord gitar Cintaku Takkan Berubah dilengkapi lirik lagu Cintaku Takkan Berubah dinyanyikan Anie Carera.

[Intro] Am..Em 2x Am

Am Em

Malam semakin larut

G Am

aku sendiri

F C

tiada cinta dan tiada

E

kasih dalam hati ini..

Am Em

Haruskah ku berlari

G Am

mencari jejak

F C

langkah yang pernah kita

E

lalui saat bersamamu

Am

waktu t'lah berlalu...

[musik] Am.. C.. D.. F..-G.. Am

Am Em

Hujan semakin deras...

G Am

di malam ini

F C

aku sendiri dalam kedinginan

E

tanpa hangat api

[Reff]

Am

Hanyalah dirimu...

G

yang bermain di dalam khayalku

F

tak sanggup aku melupakan..

C E

aku taksanggup

Am

mungkin sampai nanti...

G

rambutku pun kusam dan memutih

F

namun cintaku padamu

C

takkan berubah ...

Dm

Walau hidupku nanti

Am

penuh dengan penderitaan

F G

kesetiaan seorang wanita

Am

takkan pernah pudar ..

[Interude] C.. G.. F.. G.. Am..

Am.. Em.. G.. Am..

video musik Cintaku Takkan Berubah dalam chord Anie Carera.

chord Cintaku Takkan Berubah dinyanyikan Anie Carera