Chord Gitar serta Video Tenda Biru Desy Ratnasari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Tenda Biru dinyanyikan Desy Ratnasari.

Termasuk, video Tenda Biru di akhir tulisan ini.

• Chord Gitar dan Video Rayu Marion Jola

• Chord Gitar dan Video Yowes Modaro Aftershine ft Damara

Lagu Tenda Biru MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Tenda Biru dilengkapi lirik lagu Tenda Biru dinyanyikan Desy Ratnasari.

[Intro]

Am F G Am

Am F G Am

ADVERTISING



E Am E

Tak sengaja lewat depan rumahmu

E Am E

Ku melihat ada tenda biru

Am A Dm

Dihiasi indahnya janur kuning

Am B E

Hati bertanya pernikahan siapa

Am E

Tak percaya tapi ini terjadi

E Am E

Kau bersanding duduk di pelaminan

Am A Dm

Air mata jatuh tak tertahankan

Am E Am E

Kau khianati cinta suci ini

Chorus:

Am E

Tanpa undangan, diriku kau lupakan

E Am E

Tanpa putusan diriku kau tinggalkan

Am E

Tanpa bicara kau buat ku kecewa

E Am A

Tanpa berdosa kau buatku merana

Dm Am

Ku tak percaya dirimu tega

E Am

Nodai cinta khianati cinta

Interlude:

Dm Am E Am A

Dm Am E Am E

Am E

Tak percaya tapi ini terjadi

E Am E

Kau bersanding duduk di pelaminan

Am A Dm

Air mata jatuh tak tertahankan

Am E Am E

Kau khianati cinta suci ini

Chorus:

Am E

Tanpa undangan, diriku kau lupakan

E Am E

Tanpa putusan diriku kau tinggalkan

Am E

Tanpa bicara kau buat ku kecewa

E Am A

Tanpa berdosa kau buatku merana

Dm Am

Ku tak percaya dirimu tega

E Am E

Nodai cinta khianati cinta

Am E

Tanpa undangan, diriku kau lupakan

E Am E

Tanpa putusan diriku kau tinggalkan

Am E

Tanpa bicara kau buat ku kecewa

E Am A

Tanpa berdosa kau buatku merana

Dm Am

Ku tak percaya dirimu tega

E Am

Nodai cinta khianati cinta

Dm Am

Ku tak percaya dirimu tega

E Am

Nodai cinta khianati cinta

Outro: F G Am

Berikut, video musik Tenda Biru dalam chord Desy Ratnasari.

Itulah, chord Tenda Biru dinyanyikan Desy Ratnasari serta video YouTube Tenda Biru. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )