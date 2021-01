Chord Gereja Tua Panbers dan Video Gereja Tua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Gereja Tua dinyanyikan Panbers.

Termasuk, video Gereja Tua di akhir tulisan ini.

• Chord Gitar serta Video Cintaku Takkan Berubah Anie Carera

• Chord Gitar serta Video Tenda Biru Desy Ratnasari

Lagu Gereja Tua MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Gereja Tua dilengkapi lirik lagu Katakan Saja dinyanyikan Panbers.

[Intro] F G C G/B Am

C G C F C F

C F C

Masihkah kau ingat waktu di desa

F G C

Bercanda bersama di samping gereja

F

Kala itu kita masih remaja

C G C G

Yang polos hatinya bercerita

[*]

C F C

Waktu kini t'lah lama berlalu

F G C

Sudah sepuluh tahun tak bertemu

F

Entah di mana kini kau berada

C G C G

Tak tahu di mana rimbanya

[Reff]

C F C

Hanya satu yang tak terlupakan

G C

Kala senja di gereja tua

F C

Waktu itu hujan rintik-rintik

D7 G

Kita berteduh di bawah atapnya

F C

Kita berdiri begitu rapat

G C

Hingga suasana begitu hangat

F C

Tanganmu kupegang erat-erat

C G C

Kenangan itu selalu kuingat

[Intro] C F C F G C

C F C G C G

[Back to *, reff]

F C

Biarpun saat ini kau t'lah berdua

G C

Itu bukanlah kesalahanmu

F C

Ku hanya ingin dapat bertemu

C G C F

Bila bertemu puaslah hatiku

C G C

Bila bertemu puaslah hatiku

Berikut, video musik Gereja Tua dalam chord Panbers.

Itulah, chord Gereja Tua dinyanyikan Panbers serta video YouTube Gereja Tua. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )