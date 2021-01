Chord Gitar dan Video Pelangi di Matamu Jamrud

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Pelangi di Matamu dinyanyikan Jamrud.

Termasuk, video Pelangi di Matamu di akhir tulisan ini.

• Chord Gitar dan Video Rayu Marion Jola

• Chord Gitar dan Video Yowes Modaro Aftershine ft Damara

Lagu Pelangi di Matamu MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Pelangi di Matamu dilengkapi lirik lagu Pelangi di Matamu dinyanyikan Jamrud.

[Intro] C

C

Tiga puluh menit

F

kita disini

C G

tanpa suara

C

dan aku resah

F F

harus menunggu lama

C G C

kata darimu…

C

Mungkin butuh kursus

F

merangkai kata

C G

untuk bicara

C

dan aku benci

F Fm

harus jujur padamu

C G C

tentang semua ini

[verse]

F Fm

Jam dinding pun tertawa

C C7

karna ku hanya diam, dan membisu

F Fm

ingin kumaki, diriku sendiri

Dm G

yang tak berkutik di depanmu

[Reff]

C E

Ada yang lain, di senyummu

F

yang membuat lidahku

G

gugup tak bergerak

C E

ada pelangi, di bola matamu

F Fm

dan memaksa diri, tuk bilang…

C

aku sayang padamu

C

aku sayang padamu

C

Mungkin suatu nanti

F

ku ungkap semua

C G

isi di hati

C

dan aku benci

F Fm

harus jujur padamu

C G F

tentang semua ini