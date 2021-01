Chord Gitar dan Video Sahabat Kecil Betrand Peto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Sahabat Kecil dinyanyikan Betrand Peto.

Termasuk, video Sahabat Kecil di akhir tulisan ini.

Berikut, chord gitar Sahabat Kecil dilengkapi lirik lagu Sahabat Kecil dinyanyikan Betrand Peto.

G Bm

Dipersimpangan jalan ku duduk sendiri

Em D C

Tak ada kamu yang selalu temani aku

Am D Bm Em

Saat tangis dan tawa kita rasa bersama

Am C D

Berjanji bersama menggapai bintang

G Bm

Kini hilanglah sudah semua cerita itu

Em D C

Sahabat kecil dimanakah kau berada

Am D Bm Em

Masih ingatkah kamu saat-saat yang indah

Am D G

Kini aku tak tahu kau di mana

G Bm Em G#m

Sahabat kecil yang selalu ku rindukan

Am C D

Lelapkan tidurmu jika memang kau telah tiada

G Bm Em G#m

Sahabat kecil yang selalu ku nantikan

Am C

Ku berharap suatu saat nanti

D

Kamu akan datang

C D G

Berharap kamu akan datang

G Bm Em G#m

Sahabat kecil yang selalu ku rindukan

Am C D

Lelapkan tidurmu jika memang kau telah tiada

G Bm Em G#m

Sahabat kecil yang selalu ku nantikan

Am C

Ku berharap suatu saat nanti

D

Kamu akan datang

G Bm Em G#m

Sahabat kecil yang selalu ku rindukan

Am C D

Lelapkan tidurmu jika memang kau telah tiada

G Bm Em G#m

Sahabat kecil yang selalu ku nantikan

Am C

Ku berharap suatu saat nanti

D

Kamu akan datang

C D G

Berharap kamu akan datang

C D G

Berharap kamu akan datang

