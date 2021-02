4 Pelaku Curat di Way Kanan Diringkus, Gasak Isi Warung dan HP Milik Korban

TRIBUNLAMPUNG.CO.Id, WAY KANAN - Tim Tekab 308 Polres Way Kanan meringkus diduga pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) di Km 07 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Tersangka inisial ZM (40) warga Kampung Taman Sari 2 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Oku Sumatra Selatan, RD (39) warga Talang Suki Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, KR (16) dan AS warga Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim IPTU Des Herison Syafutra menjelaskan terjadinya curat pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah korban di Km 07 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Saat itu sekitar jam 03.00 korban Jeni (39) dibangunkan oleh istrinya.

Istrinya terkejut melihat uang yang ada di laci warung tidak ada.

Jeni mengecek isi warung dan melihat isi dagangannya berupa rokok berjumlah 5 selop, beras 15 Kg sudah tidak ada.

Tak hanya itu pelaku juga mengambil HP OPPO A5 S milik korban yang berada di rumah.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp 3,5 juta.

“Korban langsung melaporkan kejadian di Polres Way Kanan,” katanya, Jumat 29 Januari 2021.

Kronologis penangkapan tersangka pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Team Tekab 308 Res Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka berada di rumahnya di Kampung Taman Sari 2 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Provinsi Sumsel.

