Chord Bahagialah Bersamanya Julida Astari Band Alcas, Video Bahagialah Bersamanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Bahagialah Bersamanya – Band Alcas merupakan lagu yang dicover ulang oleh YouTuber Julida Astari.

Berikut ini adalah chord Bahagialah Bersamanya – Julida Astari Band Alcas.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Bahagialah Bersamanya yang dinyanyikan oleh Band Alcas:

C

Semua yang telah ku ungkapkan

Em

Takkan pernah ku lupakan

F

Terlalu banyak pengorbanan

G

Yang kulakukan untukmu

C

Semua yang telah ku berikan

Em

Takkan pernah ku lepaskan

F

Terlalu banyak kenangan

G

Antara kita berdua

F C

Satu pintaku padamu

F G

Bahagialah dengan dirinya

F C

Bila itu terbaik untukmu

F G

Jangan pernah sesali semua itu

Reff:

C G

Bahagialah bersamanya raihlah semua

Am Em

Sayanginya dirinya dan berikan cinta

F C

Biarkanlah aku disini

Dm G

Menangis pedih karena luka

C G

Dan biarkanlah semua terjadi padaku

Am Em

Mungkin ini memang terbaik untukku

F C

Tuk melepaskan dirimu

Dm G

Di hatiku selamanya dalam hidupku

Itulah, chord Bahagialah Bersamanya – Julida Astari Band Alcas