Chord Kunci Gitar Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti Anneth

Intro: C F Dm G

C Em

Ku hampiri

F C

Jalan yang kita lewati

F C Dm G

Setiap hari.. kita disini

C Em

Ku menanti

F C

Hadirmu untuk kembali

Dm Bm Em

Hanya kenangan

Am Dm G

Yang tersisa disini

Am E

Namun sekarang kau telah pergi

C D G

Dan ku yakini kau takkan kembali

Reff:

C

Mungkin hari ini

Am Dm

Hari esok atau nanti

Bm E Am G

Berjuta memori yang terpatri

F G

Dalam hati ini