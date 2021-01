Chord Luka Disini Ungu dan Video Luka Disini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Luka Disini dinyanyikan Ungu.

Termasuk, video Luka Disini di akhir tulisan ini.

• Chord Gitar serta Video Aku Yang Tersakiti Judika

• Chord Gitar dan Video Pelangi di Matamu Jamrud

Lagu Luka Disini MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Luka Disini dilengkapi lirik lagu Luka Disini dinyanyikan Ungu.

[Intro] C G Am Em..F C G...

C G

Dulu Pernah Ada Cinta

Am Em

Dulu Pernah Ada Sayang

F

Namun Kini Tiada lagi

C G

Perasaan Seperti Dulu

C G

Kini Tiada lagi Kisah

Am Em

Cinta ku telah Musnah Sudah

F

Hancur hatiku telah kau

C G

Sakiti Perasaanku

[Reff I]

C G

Biarkan Ku Pergi

Am Em

Jangan kau tanyakan lagi

F C

Ku yakin ini yang terbaik

G

Tuk kau dan diriku...

C G

Biarkan berlalu uuuu

Am Em

Rasa cinta ini dihati

F C

Ku tak bisa tuk menahan

G

Aku luka disini

[Interlude] C G Am Em F C G A

[Reff II]

D A

Biarkan Ku pergi iii

Bm F#m

Jangan Kau tanyakan lagi

G D

Ku yakin ini yang Terbaik

A

Tuk Kau dan Diriku

D A

Biarkan berlalu

Bm F#m

Rasa cinta ini di hati

G D

Ku tak bisa tuk menahan

A

Aku luka disini

[Outro] D A Bm F#m G D A

Berikut, video musik Luka Disini dalam chord Ungu.

Itulah, chord Luka Disini dinyanyikan Ungu serta video YouTube Luka Disini. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )