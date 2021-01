Chord Snowman Sia, Video Snowman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Snowman dinyanyikan oleh Sia.

Berikut ini adalah chord Snowman – Sia.

Lagu Snowman dirilis oleh Sia pada tahun 2017.

Lagu ini masuk dalam album Natal milik Sia bertajuk Every Day is Christmas.

Album ini menjadi album kedelapan Sia yang dirilis melalui rekaman Atlantic Records.

Sejak lagu ini dirilis hingga saat ini (29/1/2021), video klip lagu Snowman telah ditonton lebih dari 56 juta kali oleh penonton YouTube.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Snowman yang dinyanyikan oleh Sia:

Dm

Don't cry snowman, not in front of me

G

Who'll catch your tears if you can't catch me?

C

Darling

If you can't catch me

Am

Darling

Dm

Don't cry snowman, don't leave me this way

G

A puddle of water can't hold me close

C

Baby

Can't hold me close

Am

Baby