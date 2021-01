Lirik Lagu dan Arti Lagu Love Is Gone Slander Feat Dylan Mattew Beserta Video, Lagu Viral di TikTok

Simak Lirik Lagu dan Arti Lagu Love Is Gone Slander Feat Dylan Mattew

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak Lirik dan Arti Lagu Love Is Gone Slander Feat Dylan Mattew beserta arti atau terjemahan Indonesia.

Lagu Love Is Gone milik Slander Feat Dylan Mattew ini sedang viral di Aplikasi TikTok.

Love Is Gone menjadi lagu Tiktok yang viral lantaran banyak netizen yang mengunggah video menggunakan lagu ini.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang meminta kepada kekasihnya untuk tidak meninggalkannya.

Dalan lagu ini digambarkan orang tersebut tidak bisa hidup tanpa kekasihnya.

Berikut Lirik Lagu dan Arti Lagu Love Is Gone Slander Feat Dylan Mattew

Don't go tonight

Jangan pergi malam ini

Stay here one more time

Tetap di sini sekali lagi