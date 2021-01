Lirik Lagu dan Video lagu Shallow dari Lady Gaga feat Bradley Cooper, Raih Penghargaan Oscar 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak Lirik Lagu dan Video lagu Shallow dari Lady Gaga feat Bradley Cooper.

Lagu Shallow ini merupakan Original Soundtrack (OST) Film A Star Is Born.

Film A Start Is Born merupkan film garapan ulang yang disutradai, ditulis dan diproduseri oleh Bradley Cooper.

Film A Star is Born tayang di Amerika Serikat sejak 5 Oktober 2018 dan dibintangi oleh Bradley Cooper dan Lady Gaga.

Soundtrack film A Star is Born berhasil meraih penghargaan Oscar 2019 sebagai Best Original Song.

Kemenangan itu diumumkan dalam perhelatan Academy Awards 2019 yang digelar di Dolby Theater, Los Angeles, As, Minggu (24/2/2019) waktu setempat.

Sebelumnya "Shallow" juga dinobatkan sebagai Best Original Song di Motion Picture dalam Golden Globes 2019

Berikut Lirik Lagu Shallow dari Lady Gaga feat Bradley Cooper.

Tell me somethin', girl

Are you happy in this modern world?