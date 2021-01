Chord Gitar Melawan Hati Fiersa Besari Ft Prinsa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar dan video klip lagu Melawan Hati Fiersa Besari Ft Prinsa Mandagie.

Lagu Melawan Hati dinyanyikan Fiersa Besari Ft Prinsa Mandagie.

Lagu Melawan Hati diciptakan dan dipopulerkan Fiersa Besari.

Video klip Lagu Melawan Hati dirilis Desember 2020 lalu.

Berikut Chord Gitar Lagu Melawan Hati Fiersa Besari Ft Prinsa Mandagie

Intro

C C

C Am G F

jam dua pagi dan aku masih terjaga

C Am G F

ingin menghubungimu tapi tidak tahu

G Am

harus berkata apa

F C

sial kau racuni fikiran

G Am G D

kita dipisahkan keadaan

C Am G F

ku menampar diri sendiri agar cepat

C Am G F

kembali ke bumi dan melupakan semua

G Am

kesendirian ini

F C

menyiksa diriku perlahan

G Am G D

kita di pisahkan kenyataan

Chorus

Am F G

tak seharusnya aku kehilanganmu

Am F G

tak seharusnya aku merindu

Am F G

biarkan aku pergi melawan hati

Em F Dm

terpuruk telah hancur

F G Am F G D

tanpamu huu uu huuu huu uu

F G Am F G D

huuu huu uu huuu huu uu

F G

mengapa bayangmu terus ada

Am Em

setiap ku memejamkan mata

F Em

semua kenanganmu membuat diriku

Dm A#

tak bisa berpikir jernih

G F G

tolong keluar dari kepala

Am Em

aku tak mau menjadi khilaf

F

berpisah kita sakit

F

namun bersama

F G Am G F

kita lebih terluka huu

Chorus

Am F G

tak seharusnya aku kehilanganmu

Am F G

tak seharusnya aku merindu

Am F G

biarkan aku pergi melawan hati

Em F Dm C

terpuruk dan hancur tanpamu

C

tanpamu tanpamu

Tonton video YouTube Lagu Melawan Hati Fiersa Besari Ft Prinsa Mandagie