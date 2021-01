LINK Siaran Langsung, West Ham vs Liverpool, Laga Saling Jegal Lima Besar Klasemen Liga Inggris

Ilustrasi : West Ham vs Liverpool Liga Inggris pekan ke 21 Musim 2020/2021, Duel West Ham vs Liverpool digelar di stadion olimpiade Londong, Minggu (31/1/2021), pukul 23.30 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Liverpool akan bertandang ke markas West Ham di liga Inggris pekan ke 21.

Duel West Ham vs Liverpool akan digelar di stadion olimpiade Londong, Minggu (31/1/2021), pukul 23.30 WIB

The Hammers vs The Reds bisa dibilang merupakan laga kursial bagi kedua tim.

Pasalnya, Liverpool dan West Ham hanya terpaut dua poin di klasemen liga Inggris.

Liverpool kini berada di urutan ke 4 dengan 37 poin sedangkan skuad David Moyes berada di urutan ke lima dengan 35 poin

Jika Liverpool menang, mereka bisa menjaga peluang mengejar pemimpin klasemen Manchester City (41 poin).

Namun, jika kalah, Liverpool akan digusur West Ham dan semakin tertinggal dalam persaingan di papan atas.

Liverpool sempat berturut-turut dikalahkan Burnley 0-1 di Anfield dan ditekuk Manchester United 2-3 di FA Cup.

Namun, pasukan Jurgen Klopp bisa bangkit dengan mengalahkan tuan rumah Tottenham 3-1 di pekan ke-20.

Mereka menang lewat gol-gol Trent Alexander-Arnold, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah.