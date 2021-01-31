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Lirik lagu

Lirik Lagu Terlanjur Mencinta MP3 Tiara Andini, Video Terlanjur Mencinta

Berikut ini adalah lirik lagu Terlanjur Mencinta –Tiara Andini. Lagu berjudul Terlanjur Mencinta menjadi populer di pendengar music Tanah Air.

zoom-inlihat foto Lirik Lagu Terlanjur Mencinta MP3 Tiara Andini, Video Terlanjur Mencinta
Instagram/@tiaraandini
Tiara Andini 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu berjudul Terlanjur Mencinta menjadi populer di pendengar music Tanah Air.

Berikut ini adalah lirik lagu Terlanjur Mencinta –Tiara Andini.

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Lagu ini dinyanyikan oleh Tiara Andini yang merupakan jebolan Indonesia Idol.

Lagu Terlanjur Mencinta ini ternyata karya dari Yovie Widianto.

Lagu ini dibuat dalam tiga versi aransemen dan dinyanyikan oleh tiga penyanyi jebolan Indonesian Idol yakni Tiara Andini, Lyodra Ginting dan Ziva Magnolya.

Lagu ini dirilis secara bersamaan pada Kamis (25/6/2020) lalu.

Video klip lagu tersebut sukses trending di YouTube.

Penasaran dengan lirik lagu ini?

Berikut lirik lagu Terlanjur Mencinta yang dinyanyikan oleh Tiara Andini:

Aku t'lah tahu kita memang tak mungkin

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Tags
Lagu Terlanjur Mencinta
Tiara Andini
Lagu viral
Ziva Magnolya
Lyodra Ginting
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Putri Salamah
Editor: Reni Ravita
Sumber: Tribun Lampung
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