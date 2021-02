Chord Kunci Gitar Sekali Lagi dari Betrand Peto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar dan video lagu Sekali Lagi Betrand Peto Putra Onsu.

Lagu Sekali Lagi dinyanyikan Betrand Peto Putra Onsu.

Lagu Sekali Lagi diciptakan Saykoji & Alden Luhukay.

Video klip Lagu Sekali Lagi dirilis Januari 2021.

Chord gitar lagu Sekali Lagi Betrand Peto Putra Onsu

Intro : F G Am [3x] Dm G

Reff :

F G Am

masih tetap menanti

F G Am

setelah gelap kan terbit mentari

F G Am

kembali melangkah nanti akan berlari

Dm G

sekali lagi, sekali lagi..

F G Am

hati masih mencari

F G Am

alasan tuk aku tetap berdiri

F G Am

kembali melangkah nanti akan berlari

Dm G

sekali lagi, sekali lagi..

F Am

tak terasa setelah sekian lama

F Am

semua tak lagi trasa sama yeeh

F Am

apakah kalian yang disana

Dm G

merasakan hal yang sama..

F Am

hilang semua harapan yang ada

F Am

hanya tersisa luka di dada

F Am

kabut menutup pandangan mata

Dm G

aku tetap menatap ke angkasa..

Reff :

F G Am

masih tetap menanti

F G Am

setelah gelap kan terbit mentari

F G Am

kembali melangkah nanti akan berlari

Dm G

sekali lagi, sekali lagi..

F G Am

hati masih mencari

F G Am

alasan tuk aku tetap berdiri

F G Am

kembali melangkah nanti akan berlari

Dm G

sekali lagi, sekali lagi..

F

yah, jatuh adalah kesempatan

Am

kalah untuk kemenangan

F

bangkit Lagi dan kerjkan

Am

semaangat kita kerahkan

F

putus asa ku serahkan

Am

jangan sampai dilemahkan

Dm

lupakan yang dibelakang

G

masalah bisa dipecahkan

F Am

angin dawa nada-nada indah

F Am

pedih diobati cinta

F Am

masih ada harapan tersisa

Dm G

kita pasti bisa, kita pasti bisa..

Dm Am G

musim kan selalu berganti..

Dm Am G

cahaya senantiasa kembali..

Dm Am G F

badai akan datang dan pergi..

G

yakinlah hati ini..

Reff :

F G Am

masih tetap menanti

F G Am

setelah gelap kan terbit mentari

F G Am

kembali melangkah nanti akan berlari

Dm G

sekali lagi, sekali lagi..

F G Am

hati masih mencari

F G Am

alasan tuk aku tetap berdiri

F G Am

kembali melangkah nanti akan berlari

Dm G

sekali lagi, sekali lagi..

F G Am

(masih tetap menanti)

woooo..

F G Am

(setelah gelap kan terbit mentari)

huwoo oo oo ooo..

F G Am

(kembali melangkah nanti akan berlari)

Dm G

(sekali lagi, sekali lagi..)

sekali lagi, sekali lagi..

F G Am

(hati masih mencari)

F G Am

(alasan tuk aku tetap berdiri)

F G Am

(kembali melangkah nanti akan berlari)

Dm G

(sekali lagi, sekali lagi..)

sekali lagi, sekali lagi..

Outro : F Am F Am F Am Dm G

Tonton video klip Lagu Sekali Lagi Betrand Peto Putra Onsu