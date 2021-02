Chord Terpesona Aku Terpesona New Nazareth, Video Terpesona Aku Terpesona

Ilustrasi. Simak, chord gitar Terpesona New Nazareth dan video Terpesona

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Terpesona Aku Terpesona adalah lagu viral di TikTok yang dinyanyikan oleh New Nazareth.

Berikut ini adalah chord Terpesona Aku Terpesona – New Nazareth.

• Chord Tanpa Batas Waktu Ade Govinda feat Fadly, Video Tanpa Batas Waktu

• Chord Gitar dan Video Pelangi di Matamu Jamrud

Petikan lirik yang populer yakni ‘Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi’.

Lagu ini diketahui sebagai yel-yel dari anggota Polri dan TNI.

Lagu Terpesona ini menjadi viral setelah banyak digunakan oleh pengguna di TikTok.

Lagu ini juga banyak di cover oleh banyak penyanyi dan konten kreator di TikTok.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Terpesona Aku Terpesona yang dinyanyikan oleh New Nazareth:

F

Terpesona

Aku terpesona

C Am C F

Memandang (mandang) wajahmu yang manis