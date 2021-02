Kapolres AKBP Binsar Manurung Jadi Penerima Vaksinasi Covid-19 Pertama di Way Kanan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menghadiri Program pemerintah tentang Pencanangan Vaksinasi Covid-19 merk Sinovac tahap pertama yang berlansung di Aula Lantai III Gedung Administrasi RSUD ZA Pagar Alam Kabupaten Way Kanan. Senin (1/02/21)

Kegiatan dihadiri juga Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Letkol Inf, Anak Agung Gede Rama Cp, Sekda Kabupaten Way Kanan Saipul, Kadis Kesehatan Anang Risgiyanto, Direktur RSUD ZA Pagar Alam dr. Burhanuddin Forkompimda Kabupaten Way Kanan, Ketua IDI Kabupaten Way Kanan, Ketua IAKMI Kabupaten Way Kanan, Anggota PDGI Kabupaten Way Kanan, Ketua IAI Kabupaten Way Kanan, Ketua PAFI Kabupaten Way Kanan dan tamu undangan.

Kapolres Way Kanan menjadi orang pertama yang mendapat vaksin Covid -19 oleh tenaga medis.

Ia mengatakan tahap pertama ini dilakukan terhadap pejabat publik dan tenaga kesehatan, tahap kedua dilakukan terhadap masyarakat pedagang dan pekerja dalam bidang jasa dan tahap ketiga terhadap masyarakat yang rentan terpapar Covid-19.

Sementara untuk mendapatkan vaksin harus dilakukan screening kesehatan, melakukan tensi, dan pengecekan riwayat penyakit yang pernah dialami, bagi yang tidak lolos screening maka tidak mendapatkan vaksin Covid-19.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menerangkan vaksin ini merupakan salah satu program pemerintah untuk menghindari dan mengurangi penyebaran Covid-19.

Dalam kesempatan ini, Kapolres mengajak untuk melakukan vaksin Covid-19 sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu menerima vaksin Covid-19.

Sementara, Bupati Way Kanan menyampaikan bahwa dirinya telah dilakukan vaksinasi pada 14 hari kebelakang pada kegiatan vaksinasi tahap pertama di Provinsi Lampung beserta Bupati dan pejabat Provinsi Lampung.

Bupati Way Kanan menegaskan bahwa tidak perlu adanya keraguan terhadap masyarakat Kabupaten Way Kanan terkait vaksinasi tersebut.

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak termakan berita - berita hoax terkait vaksinasi karena apabila vaksin tersebut berbahaya maka Bupati dan pejabat publik lainnya yang terlebih dahulu mengalami gangguan.

"Sekira pukul 09.30 Wib, Kegiatan vaksinasi dimulai dengan Kapolres Way Kanan sebagai yang pertama dilakukan vaksinasi,” Ujar Bupati.

Setelah kegiatan vaksinasi tahap pertama terhadap tokoh publik di Kabupaten Way Kanan, kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan pendistribusian vaksin merk sinovac ke seluruh UPT Puskesmas di Kabupaten Way Kanan yang akan digunakan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Way Kanan.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )