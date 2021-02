Lirik Lagu At My Worst MP3 Pink Sweats, Video At My Worst

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu berjudul At My Worst dinyanyikan oleh Pink Sweat ini tengah viral dan populer.

Berikut ini adalah lirik lagu At My Worst – Pink Sweats

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ingin mengungkapkan rasa sayang, untuk memiliki teman yang sehati dikeadaan terpuruk pun.

Lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Amerika Serikat ini, tengah viral di TikTok.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan lagu ini untuk membuat video.

Hingga Senin (1/2/2021), MV lagu ini telah ditonton lebih dari 54 juta kali oleh penggunan YouTube.

Penasaran dengan lirik lagu ini?

Berikut lirik lagu At My Worst yang dinyanyikan oleh Pink Sweats:

Can I call you baby?

Can you be my friend?

Can you be my lover up until the very end?

Let me show you love, oh, I don't pretend

Stick by my side even when the world is givin' in, yeah

Oh, oh, oh, don't

Don't you worry

I'll be there, whenever you want me