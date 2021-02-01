Lirik Salam Tresno Happy Asmara MP3, Video YouTube Terpopuler 2021
Video Salam Tresno Happy Asmara MP3, Video YouTube Terpopuler 2021. Lirik Salam Tresno - Happy Asmara
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Lirik Salam Tresno Happy Asmara MP3, Video YouTube Terpopuler 2021
Video Salam Tresno Happy Asmara MP3, Video YouTube Terpopuler 2021
Lirik Salam Tresno - Happy Asmara
Sumilir Angin Wengi kang tumetes
Annambaih kangen ku sangsoyo gedi
Titipen Rindu Iki sangsoyo akeh
Amung biso dedungo angenku nggo kowe
Slirahmu siji Tresnoku Yo mung siji
Tak simpen lan tak jogo tekaning pati
Panyuwunku kanggo Riko njogo tresno nisun
Sayang... Aku tulus Tresno slirahmu... Huuu
Reff :
Tresno Ra bakal ilyang
Kangen sangsoyo mbekas
Tembang rindu kanggo riko
Janji suci tekaning pati
Salam Tresno di jogo
Snadyan adoh panggonanmu
Sumpah tulus kanggo riko
Salam rindu neng slirahmu
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Penulis: heri
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung