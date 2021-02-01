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Lirik Salam Tresno Happy Asmara MP3, Video YouTube Terpopuler 2021 

Video Salam Tresno Happy Asmara MP3, Video YouTube Terpopuler 2021. Lirik Salam Tresno - Happy Asmara

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Lirik Salam Tresno Happy Asmara MP3, Video YouTube Terpopuler 2021  

Video Salam Tresno Happy Asmara MP3, Video YouTube Terpopuler 2021 

Lirik Salam Tresno - Happy Asmara

Sumilir Angin Wengi kang tumetes
Annambaih kangen ku sangsoyo gedi
Titipen Rindu Iki sangsoyo akeh
Amung biso dedungo angenku nggo kowe

Slirahmu siji Tresnoku Yo mung siji
Tak simpen lan tak jogo tekaning pati
Panyuwunku kanggo Riko njogo tresno nisun
Sayang... Aku tulus Tresno slirahmu... Huuu

Reff :

Tresno Ra bakal ilyang
Kangen sangsoyo mbekas
Tembang rindu kanggo riko
Janji suci tekaning pati

Salam Tresno di jogo
Snadyan adoh panggonanmu
Sumpah tulus kanggo riko
Salam rindu neng slirahmu

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Penulis: heri
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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