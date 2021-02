Kapolres Way Kanan Hadiri Pelepasan Pendistribusian Vaksin Covid-19 di Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Pelepasan pendistribusian Vaksin Merk Sinovac tahap pertama secara resmi dilepas oleh Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya yang dilaksanakan di Halaman RSUD ZA Pagar Alam Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan adapun jumlah vaksin yang akan didistribusikan sebanyak 3.032 vaksin merk Sinovac yang akan didistribusikan ke 20 UPT Puskesmas di Kabupaten Way Kanan dari jumlah awal 3.360 vaksin.

“Sisanya sebanyak 328 vaksin masih disimpan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan,” katanya, Selasa 2 Februari 2021.

Sementara Puskesmas yang menerima yakni Puskesmas Blambangan Umpu, Negeri Baru, Bumi Ratu, Negeri Agung, Baradatu, Banjit , Kasui, Rebang Tangkas, Gunung Labuhan, Pakuan Ratu, Serupa Indah, Negeri Besar, Way Tuba, Bumi Agung, Sukabumi, Pisang Baru, Mesir Ilir, Purwa Agung, Gisting Jaya dan Puskesmas Tanjung Rejo.

Lebih lanjut, Vaksin Merk Sinovac akan digunakan terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Way Kanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 sd 03 Februari 2021 di masing-masing Fasyankes ( Fasilitas Pelayanan Kesehatan ) di seluruh Kabupaten Way Kanan.

"Keberangkatan tim pendistribusian vaksin Covid-19 dari RSUD ZA Pagar Alam menuju UPT Puskesmas di Kabupaten Way Kanan mendapatkan pengamanan dan pengawalan ketat dari Polres Way Kanan bersama Polsek Jajaran yang dibantu Koramil Jajaran Kodim 0427 WK guna sampai dilokasi dalam keadaan aman dan kondusif,” imbuh Kapolres Way Kanan.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )