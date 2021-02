Lirik Lagu Bungong Jeumpa MP3 Cut Yanthi ft Ozi Syahputra dan Video Bungong Jeumpa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Bungong Jeumpa dinyanyikan Cut Yanthi ft Ozi Syahputra.

Serta, video Bungong Jeumpa di bagian bawah artikel ini.

Lagu Bungong Jeumpa MP3 juga bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, lirik Bungong Jeumpa dinyanyikan Cut Yanthi ft Ozi Syahputra.

Bungong Jeumpa Bungong Jeumpa

Meugah di Aceh

Bungong teuleubeh teuleubeh

Indah lagoina

Bungong Jeumpa Bungong Jeumpa

Meugah di Aceh

Bungong teuleubeh teuleubeh

Indah lagoina

Puteh kuneng meujampu mirah

Bungong si-ula indah lagoina

Puteh kuneng meujampu mirah

Bungong si-ula indah lagoina

Lam sinar buleun lam sinar buleun

Angen peu ayon

Luroh meususon meususon yang mala mala

Lam sinar buleun lam sinar buleun

Angen peu ayon

Luroh meususon meususon yang mala mala

Keubit that meubee meunyoe tatem com

Leupah that harom si bungong jeumpa

Keubit that meubee meunyoe tatem com

Leupah that harom si bungong jeumpa

Bungong Jeumpa Bungong Jeumpa

Meugah di Aceh