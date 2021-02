Lirik Lagu Parumaen Napogos MP3 Anton Siallagan, Video Parumaen Napogos

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu dengan judul Parumaen Napogos dipopulerkan dan diciptakan oleh Anton Siallagan.

Berikut ini adalah lirik lagu Parumaen Napogos – Anton Siallagan.

Lagu batak ini tengah popueler dan banyak dicover oleh sejumlah penyanyi di kanal YouTube.

Penasaran dengan lirik lagu viral ini?

Berikut lirik lagu Parumaen Napogos yang dinyanyikan oleh Anton Siallagan:

Lirik lagu Parumaen Napogos – Anton Siallagan:

Aha do ale inang

Dia do ale amang

Umbaen sai sip hamu tu au

Ala dung diboto ho

Boru ni napogos i

Nalaho parumaen mi, hii..

Tinodo ni rohakki

Sirokkap ni tondikki

Unang be inang

Sai ambati

Ditodo roham inang

Nalao parumaen mi

Naingkon boru ni namora

Molo rokkap do inang

Tuhan do umboto i

Ai dang naboi ala roha, haa..

Unang pola marsak ho

Unang sai holsoan ho

Ai burju do parumaenmon

[Reff]

Jakkon ma inang parumaen mon

Molo tung pe boru ni napogos

Tuaha ma inang parumaen namora

Ai molo gabe sirang do ujungna

Burju do dainang, paradat do amang

Siboru nalao parumaenmon

Jalo ma inang, jalo ma amang

Jakkon ma da parumaenmon

Ido sirokkap ni tondikki

Itulah, lirik lagu Parumaen Napogos – Anton Siallagan.