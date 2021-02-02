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Tarif Endorse Capai Rp 100 Juta, Raffi Ahmad Masih Mau Kasih Endorse Gratis ke Pengusaha Kecil
Harga tarif endorse Instagram Raffi Ahmad terbongkar capai Rp 100 juta untuk satu kali endorse, berikan endorse gratis ke pengusaha kecil atau UMKM.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga tarif endorse Instagram Raffi Ahmad terbongkar capai Rp 100 juta untuk satu kali endorse.
Walau begitu, Raffi mengungkapkan, ia masih tetap akan memberikan endorse gratis ke pengusaha kecil atau UMKM.
Hal itu terungkap dalam obrolan di kanal YouTube Diaz Hendropriyono pada Senin (1/2021).
Selain tarif endorse Instagram, jumlah harta Raffi Ahmad pun terbongkar.
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Awalnya, pengusaha Diaz Hendropriyono menanyakan kebenaran dari kabar tersebut.
"Nah ini pasti yang bikin melongo benar-benar nih."
"Ini tarif endorse Raffi Ahmad di media sosial," ujar Diaz Hendropriyono.
"Lihat tuh Instagram video Rp 60 juta," imbuhnya.
"Instagram live Rp 100 juta, buset," tandasnya.
"Instagram foto, Rp 40 juta," jelasnya.
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