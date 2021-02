Chord Bertaut Nadin Hamizah, Video Nadin Hamizah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Bertaut dipopulerkan oleh Nadin Amizah.

Berikut ini adalah chord Bertaut – Nadin Amizah.

• Chord Melukis Senja Budi Doremi, Video Budi Doremi

• Chord Angin Dalu Woro Widowari, Video Angin Dalu

Lagu ini dirilis pada Mei 2020 lalu .

Lagu ini menceritakan tentang kontak batin anak dan ibundanya.

Chord Bertaut dimainkan dari kunci C.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Bertaut yang dinyanyikan oleh Nadin Amizah:

Intro: C C/B Am F Fm C

Verse 1:

C C/B Am

Bun hidup berjalan seperti bajingan

F Fm C

Seperti landak yang tak punya teman

C C/B Am

Ia menggonggong bak suara hujan

F Fm C

Dan kau pangeranku mengambil peran

C C/B Am

Bun kalau saat hancur ku disayang

F Fm C

Apalagi saat ku jadi juara

C C/B Am

Saat tak tahu arah kau di sana

F Fm C

Menjadi gagah saat ku tak bisa

Pre-Chorus

F

Sedikit kujelaskan tentangku dan kamu