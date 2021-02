Chord Melukis Senja Budi Doremi, Video Budi Doremi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Melukis Senja dipopulerkan oleh Budi Doremi.

Berikut ini adalah chord Melukis Senja – Budi Doremi.

Lagu ini dirilis pada 29 Juni 2020 lalu .

Lagu ini menceritakan tentang doa dan harapan bagi orang-orang yang sedang berjuang.

Chord Melukis Senja dimainkan dari kunci C.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Melukis Senja yang dinyanyikan oleh Budi Doremi:

[Intro] C

C

Aku mengerti.. perjalanan hidup

F

Yang kini kau lalui

G

Ku berharap.. meski berat

C

Kau tak merasa sendiri

A

Kau telah berjuang

Dm

Menaklukan hari-harimu yang tak mudah..

F G C

Biar ku menemanimu membasuh lelahmu..

[Chorus]

F

Izinkan ku lukis senja

G Em

Mengukir namamu di sana

A Dm

Mendengar kamu bercerita

G C

Menangis tertawa..