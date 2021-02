Chord Titip Rindu Buat Ayah Ebiet G Ade dan Video Titip Rindu Buat Ayah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Titip Rindu Buat Ayah dinyanyikan Ebiet G Ade.

Termasuk, video Titip Rindu Buat Ayah di akhir tulisan ini.

Lagu Titip Rindu Buat Ayah MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Titip Rindu Buat Ayah dilengkapi lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah dinyanyikan Ebiet G Ade.

• Chord Gitar Lagu Mungkin dari Potret

• Chord Gitar Lagu Cuek dari Rizky Febian

C F C

Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa

G F C

Benturan dan hempasan terpahat di keningmu

G Dm

Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras

G C F

namun kau tetap tabah hm…

C F

Meski nafasmu kadang tersengal

Dm G

memikul beban yang makin sarat

C

kau tetap bertahan

[*]

C F C

Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini

G F C

Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan

G Dm

Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari

G C F

kini kurus dan terbungkuk hm…

C F

Namun semangat tak pernah pudar

Dm G

meski langkahmu kadang gemetar

C

kau tetap setia

[Reff]

F G C

Ayah, dalam hening sepi kurindu

F G C

untuk menuai padi milik kita

Dm G C

Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan

Dm G C

Anakmu sekarang banyak menanggung beban

[Kembali ke *]

Berikut, video musik Titip Rindu Buat Ayah dalam chord Ebiet G Ade.

Itulah, chord Titip Rindu Buat Ayah dinyanyikan Ebiet G Ade serta video YouTube Titip Rindu Buat Ayah. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )