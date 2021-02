Lirik Lagu Pretty Savage MP3 Blackpink dan Video Pretty Savage

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Pretty Savage dinyanyikan Blackpink.

Serta, video Pretty Savage di bagian bawah artikel ini.

Lagu Pretty Savage MP3 juga bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, lirik Pretty Savage dinyanyikan Blackpink.

Ah-ah, ah-ah

Ah-ah, ah-ah (Rrr)

BLACKPINK in your area

Ah-ah, ah-ah

BLACKPINK in your area

Ah-ah, ah-ah

Biseushan geos gatji ulin ppyeos-sogkkaji daleum

Ai changpihadagado meongseog kkalmyeon baleum

Born skinny, bitch, amman saljjyeodo nan maleum

Gyesan-eun neulyeodo nunchineun ppaleum

Ingileul nonhajamyeon an hae ibman apeum

Fuck boys, not my boys, ssagdugssagdug jaleum

Uli ileum teullindamyeon ttuduttudu maj-eum

(Oh, oh-oh-oh)

Geom-eunsaeg bunhongbich-i

All up in it, make it lit, like

(Oh-oh-oh-oh)

Yeah, we some bitches you can't manage

Tto i eolyeoun geol haenaeji

Ulin yeppeujanghan savage

We some yeppeujanghan savage

(Ooh) Bah-dah-bah-bah

You better run, run, run

(Ooh) Bah-dah-bah-bah

You better run, run, run

All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)

Got 'em blind can't find me, I'm outta sight (Sight)

If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)

S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage

Biseushan geol geolchyeossjiman jataebuteo daleum

Jjan hago natanamyeon kapesbuteo kkal-eum

BLACK haessda PINK haessda nae mamdaelo bakkum

Ne jiltuga munjeya, maybe I'm the problem